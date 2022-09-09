Мені не відомі деталі. Зеленський прокоментував обшуки у волонтерів

Про це повідомляє Укрінформ.

Таку заяву Володимир Зеленський зробив під час спільної пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом та прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Україна – європейська держава, демократична, повинна жити за законом, кожна людина, попри воєнний стан, повинна жити за законом. Для нас дуже важливо, що після 24 числа (лютого, – ред.) наша вся держава об’єднана, дуже важливо поважати роботу як волонтерів, так і правоохоронців, які з першого дня гинули не тільки на полі бою, а як і кожен громадянин, взявши зброю. Ми всі об’єднані… Сьогодні повага є до кожної людини, яка тут залишилася і допомагала будувати державу, міцну державу: і волонтери, і правоохоронці, і військові, і таксисти, які перетворилися у водіїв", - сказав глава держави.

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Він розповів про відомий йому випадок проведення обшуків НАБУ на Запоріжжі, однак зауважив, що не знає деталей справи.

"Я знаю про випадок, який був зареєстрований НАБУ, вони приходили з обшуками у Запорізькій області. Мені не відомі деталі більше ніж вам, я настільки можу, наскільки в мене є повноваження. Я б хотів почути деталі, або дійсно хтось винен і що там щось таке робилося, або іншу відповідь, але почути, для нас сьогодні дуже важливо знати правду", - підкреслив Зеленський. Читайте також: Вилучили турнікети, оклюзійні пов'язки та оптичні прилади: як проводили обшуки у волонтера Олега Яницького

"Якщо у вас є додаткові кейси якоїсь несправедливості, усі знають моє відношення і велику повагу до роботи волонтерського руху в Україні, передайте, можу порушити це питання", - звернувся він.

8 вересня львівський волонтер Островський заявив про обшуки в його приміщеннях.

До відомого львівського волонтера і мовозахисника Святослава Літинського прийшли з обшуками.

4 серпня у львівського культурного діяча і волонтера Олеся Дзиндри провели обшуки. Його затримали.