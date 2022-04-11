Мені соромно, що я угорець: Екстренера збірної України та "Динамо" зацькували в Угорщині через критику Орбана

Про це повідомляє FanDay.

За словами Сабо, угорська преса почала про нього погано писати після того, як він заявив, що він соромиться своєї національності через позицію Віктора Орбана щодо російської війни проти України.

"Раніше вони мені дзвонили, ми нормально спілкувалися, але після того, як я прочитав в угорській пресі слова Орбана, то відмовився з ними розмовляти. Вони мені нещодавно зателефонували, але я відповів: "Хлопці, я не хочу з вами говорити. Мені соромно, що я угорець", і поклав слухавку", - розповів Сабо.

Він наголосив, що обурений через позицію президента Угорщини.

"Як у Орбана може повертатися язик казати, що звірства у Бучі, Ірпені та Гостомелі вчинили українські військові. Наші люди на таке, в принципі, не здатні. Він просто продався Путіну. Путін дав йому газ, продає дешево нафту. Ось причина. Ну гаразд, не треба давати нам зброю, але пропусти ти через свій кордон допомогу, яку надають інші країни", - обурився Сабо.

Врешті він порадив угорцям пригадати 1956 рік.

"Ще раніше я говорив угорським журналістам, щоб вони написали, хай Орбан згадає про 1956 рік. Я був тоді хлопцем і плакав, коли російські танки заїхали до Будапешта і давили дітей, жінок. Як це можна забути? Таке не можна пробачати!", - переконаний Сабо, який очолював національну команду в 1994 та 1996-1999 роках та тренував "Динамо" у 1992, 1994, 1995 – 1997, 2004 – 2005 та 2007 роках.

22 березня Йожеф Сабо заявив, що у 82 роки готовий захищати Україну зі зброєю в руках.

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