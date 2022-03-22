Моя мрія - вигнати всіх росіян з нашої держави: 82-річний екстренер "Динамо" пообіцяв взяти до рук автомата

Про це повідомляє Футбол 1.

За словами тренера, він мріє вигнати усіх окупантів з України.

"Орда та сволота, яка напала на нашу державу - це нелюди. Наш народ з голими руками може йти на танки, а вони не могли зупинити цього ненормального Путіна? Могли! Моя мрія - вигнати з нашої держави всіх росіян, і нехай вони там варяться у власному соку. Я розкажу своїм дітям, хто такі росіяни, і ви всі також повинні це зробити", - сказав Сабо, який зараз перебуває у Києві після операції у лікарні.

Він зазначив, що коли одужає готовий захищати Україну зі зброєю в руках.

"Кожного вечора плачу через те, що відбувається в нашій державі. Мені телефонували з Будапешта та з інших країн, запрошували приїхати. Але я відмовився, нікуди не хочу їхати. Коли я вийду з лікарні, обов'язково буду допомагати людям, яким це потрібно. Інакше я не можу. Можливо я теж візьму автомат в руки. Дуже хочу, щоб я ще дійшов з ними до кордону і його закрили, щоб ніколи не дружити з росіянами", - розповів Сабо.

Він зазначив, що на Путіна за його злочини чекає міжнародний трибунал у Гаазі.

"Путін - гадина. Я думаю, що з ним домовлятися неможливо, його можна лише вбити, або нехай застрелиться сам. Якщо він нормальний мужик, то він розуміє, що як би там не було, він все одно поїде до Гааги, його все одно розстріляють. Такі люди не живуть довго", - переконаний Сабо.

Нагадаємо, 21 березня колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що українці стоятимуть до кінця у війні проти Росії.

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