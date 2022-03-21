Зателефонувала мама та сказала, що почалася війна: Шевченко розповів Daily Mail про російську агресію в Україні

Про це Шевченко розповів у інтерв'ю Daily Mail.

За словами володаря "Золотого м'яча", який перебуває у великій Британії, 24 лютого про те, що розпочалася війна йому розповіла мати.

"Я спав. Мені зателефонували. Це була моя мама. Вона… Вибач. Це непросто. Запевняю тебе. Вона сказала: "Війна почалася". Ми не могли повірити, що Росія піде на такий крок і почне війну. Ми були шокованими. Ти відчуваєш кожну бомбу, яка влучає в землю, тому що будинок тремтить. Ось такий вигляд зараз має війна. Та стадія, коли росіяни оточують місто і просто бомбардують. Вони не зупиняються. Це безжалісно", - сказав Шевченко.

Він розповів, що багато його родичів залишаються в Україні.

"Вони не дають українському народу шансу на гуманітарні коридори. Моя мама там. Сестра теж, як і дядько, тітка, двоюрідний брат. Мої друзі – деякі на передовій. Вони стоять за нашу країну, свободу, вибір, гордість. Ми захищаємося, боремося. Ми мусимо. У нас немає вибору", - пояснив Шевченко.

Він запевнив, що українці боротимуться до кінця.

"Коли ти бачиш людей на вулиці, які йдуть без зброї, щоб зупинити танк – це сильно. Ми будемо захищатися до кінця. Росії тут не раді. Я просто кажу правду", - сказав Шевченко.

Він додав, що разом із сином долучився до антиросійських протестів у Лондоні.

"Джордан, мій старший син, пішов зі мною на протести в Лондоні. Він знає, що відбувається. Мені та моїй родині тяжко, але знаю, як важко людям в Україні, які постійно бояться за своє життя", – зізнався Шевченко.

Нагадаємо, 7 березня Андрій Шевченко розповів в етері італійського телебачення про страшні злочини російських загарбників.

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