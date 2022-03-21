Зателефонувала мама та сказала, що почалася війна: Шевченко розповів Daily Mail про російську агресію в Україні
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що українці стоятимуть до кінця у війні проти Росії
Про це Шевченко розповів у інтерв'ю Daily Mail.
За словами володаря "Золотого м'яча", який перебуває у великій Британії, 24 лютого про те, що розпочалася війна йому розповіла мати.
"Я спав. Мені зателефонували. Це була моя мама. Вона… Вибач. Це непросто. Запевняю тебе. Вона сказала: "Війна почалася". Ми не могли повірити, що Росія піде на такий крок і почне війну. Ми були шокованими. Ти відчуваєш кожну бомбу, яка влучає в землю, тому що будинок тремтить. Ось такий вигляд зараз має війна. Та стадія, коли росіяни оточують місто і просто бомбардують. Вони не зупиняються. Це безжалісно", - сказав Шевченко.
Він розповів, що багато його родичів залишаються в Україні.
"Вони не дають українському народу шансу на гуманітарні коридори. Моя мама там. Сестра теж, як і дядько, тітка, двоюрідний брат. Мої друзі – деякі на передовій. Вони стоять за нашу країну, свободу, вибір, гордість. Ми захищаємося, боремося. Ми мусимо. У нас немає вибору", - пояснив Шевченко.
Він запевнив, що українці боротимуться до кінця.
"Коли ти бачиш людей на вулиці, які йдуть без зброї, щоб зупинити танк – це сильно. Ми будемо захищатися до кінця. Росії тут не раді. Я просто кажу правду", - сказав Шевченко.
Він додав, що разом із сином долучився до антиросійських протестів у Лондоні.
"Джордан, мій старший син, пішов зі мною на протести в Лондоні. Він знає, що відбувається. Мені та моїй родині тяжко, але знаю, як важко людям в Україні, які постійно бояться за своє життя", – зізнався Шевченко.
- Нагадаємо, 7 березня Андрій Шевченко розповів в етері італійського телебачення про страшні злочини російських загарбників.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе