Мер Балаклії на Харківщині почав співпрацю з росіянами, - голова ОВА

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.



"Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами. Про що публічно заявив жителям громади", - написав він.



Синегубов заявив, що Столбовий зрадив інтереси країни українських захисників та односельчан та збирається працювати з тими, хто вбиває людей та руйнує міста.



"Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за державну зраду, на голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув‘язнення до довічного позбавлення волі", - підсумував голова ОВА.



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