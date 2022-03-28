Мер Балаклії на Харківщині почав співпрацю з росіянами, - голова ОВА
Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з армією Росії
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.
"Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами. Про що публічно заявив жителям громади", - написав він.
Синегубов заявив, що Столбовий зрадив інтереси країни українських захисників та односельчан та збирається працювати з тими, хто вбиває людей та руйнує міста.
"Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за державну зраду, на голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув‘язнення до довічного позбавлення волі", - підсумував голова ОВА.
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