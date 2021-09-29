MERIDIAN CZERNOWITZ видає вірші художника Олександра Ройтбурда
У жовтні 2021 року Міжнародна літературна корпорація MERIDIAN CZERNOWITZ видає книжку "Вірші дилетанта" Олександра Ройтбурда – поетичні тексти, які український художник писав протягом усього свого життя
Ілюстрації до книжки створив український письменник Сергій Жадан. Він же написав післямову до збірки: "Це справді цікава книжка віршів, у якій час розчиняється в просторі, а ліричний герой весь час балансує на межі відвертості й непристойності. Збірка, яку буде особливо цікаво читати тим, хто знає художника Ройтбурда. Але, ризикну припустити, тим, хто його не знає, читати буде ще цікавіше. Автор цих віршів багато на що здобувся: витворив свій рукопис, зберіг цей химерний щоденник, не відмовився від важливих для себе речей".
"Ми готували цю книжку рівно рік. Олександр відбирав та редагував вірші, Сергій створював графічні зображення до текстів. Тіло книжки обирав Саша - ближче до квадрату, крафтова паперова обкладинка з мінімалістичним дизайном, кремовий пухкий папір. Фінальний макет був затверджений Ройтбурдом особисто, ― розповідає Святослав Померанцев. ― Перша презентація відбудеться, як і планувалося, на Сашине 60-річчя 14-го жовтня 2021 о 15:00 в Одеському художньому музеї. За участі ілюстратора та видавця. На жаль, без автора... ".
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