Меркель відреагувала на критику Зеленського після звірств росіян у Бучі

Про це повідомляє Європейська правда.

За словами речниці Меркель, ексканцлер вважає правильним рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році.

"Федеральний канцлер Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті", - сказала речниця DPA.

Водночас вона запевнила, що Меркель підтримує усі кроки Німеччини, спрямовані на те, аби покласти край війні Росії проти України.

"З огляду на звірства в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти мають бути на боці України та покласти край варварству та війні Росії проти України. Ці кроки мають повну підтримку колишньої канцлерки", - додала речниця.

3 квітня президент України Володимир Зеленський розкритикував Ангелу Меркель та Захід за нерішучість та багаторічні поступки РФ, які призвели до трагедії у Бучі.

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