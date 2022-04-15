Меседжі про російську ядерну атаку - елемент інформаційної війни та блеф РФ, - Денисенко

Про це він написав у фейсбуці.



"Про російську ядерну атаку, якою нас вчергове почали лякати. Якщо коротко - це елемент інформаційної війни. Поки росіянам не вдавалася жодна інформаійна атака на території України", - зазначив Вадим Денисенко.



За його словами, логікою всіх російських інфовійн останніх років є спроби посіяти паніку або змусити сваритися ворога між собою.



"На першому етапі війни вони запускали два ключові меседжі, направлені на розкол суспільства: випустіть чоловіків за кордон, бо вони тут з’їдять всі наші запаси і другий - спроба спричинити релігійні бунти по відбору церков московського патріархату. Обидві атаки провалилися", - зауважив радник очільника МВС.



Зараз окупанти шукають теми, які не так розколюють суспільство, як сіють паніку, тому й поширюють меседжі про ядерну війну, атаки.



"Ядерний удар - це їхній останній козир в рукаві, який можна застосовувати, коли всі інші аргументи вичерпано. Зараз це блеф, направлений на нашу паніку з однієї сторони і на умовний колективний Захід, який теж повинен почати боятися і почати розмовляти з Путіним по-іншому", - наголосив Вадим Денисенко.



Він додав, що президент Росії завжди грав у підняття ставок, але зараз він програв, тому що піднімати ставки вже нікуди.



"І ядерний удар це не підняття ставок, а остаточна поразка, бо після цього навіть Китай та Індія перейдуть на іншу сторону. І він це прекрасно розуміє. Чи може він піти на ядерний удар? На жаль, виключити це не можна. Але цей удар буде подвигом Матросова для Путіна", - підсумував радник очільника МВС.



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