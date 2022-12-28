На прохання місцевої влади ним та компаніями, де він є суттєвим акціонером, профінансовано виробництво та доставку більше, ніж одного мільйона продуктових наборів, які щодня передаються тим жителям, хто цього потребує найбільше з початку повномасштабної війни. Допомога розподіляється спільно з місцевими штабами та органами влади. Загальна вартість виготовлення, комплектування та доставки допомоги становить понад 110 млн гривень.

“Із самого початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну я уважно вивчаю ситуацію та потреби населення й влади різних областей нашої країни, медичних установ, а також військовослужбовців Збройних сил України. Спільно з командою управлінців та менеджерів українських підприємств, ми оперативно розглядаємо всі запити людей на постраждалих територіях і направляємо допомогу для розв'язання першочергових проблем громадян. Харків - одне з українських міст, де дуже гостро стоїть питання надання населенню гуманітарної допомоги в першу чергу в якості готових до вживання продуктових наборів, і я не можу залишатися осторонь”, - відзначив Костянтин Жеваго.

До створення продуктової допомоги долучилося ПрАТ “Кременчукм’ясо“, яке формує набори та відправляє їх у місто Харків. “Через війну, яку розв’язала росія, мешканці Харкова живуть на межі гуманітарної катастрофи: в зруйнованих будівлях, часто без світла, тепла, питної води та харчові продукти. Тому першочергово ми розв'язуємо саме питання продуктової допомоги, робимо це щодня і будемо й надалі реалізовувати наші гуманітарні проєкти. Наразі нами створюються продуктові набори таким чином, щоб забезпечувати необхідну харчову цінність, щоденну потребу в поживних речовинах на рівні понад 2000 ккал та питний баланс”, - повідомила Ірина Дроздова, Голова Правління ПрАТ “Кременчукм’ясо”.

У Харківській міській раді дякують Константину Жеваго за фінансування даного проєкту і наголошують, що більше, ніж мільйон наборів - це суттєва та необхідна допомога. “Ця підтримка вкрай необхідна. Якщо ви підійдете в пункт видачі, ви побачите, що в основному в черзі стоять пенсіонери, яким під час війни найважче“, - зазначила Тетяна Цибульник, голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради.

На цьому мільйоні програма не закінчується, постраждалі регіони й надалі отримуватимуть допомогу.

Крім даної програми, Костянтин Жеваго та компанії, де він є суттєвим акціонером, з початку повномасштабної російської агресії вже витратили на військову та гуманітарну допомогу понад 900 мільйонів гривень і не припиняють допомагати.