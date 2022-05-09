Мешканців Одещини попередили про загрозу ракетних ударів із території окупованого Криму
Мешканців Одеси та області попередили про високу ймовірність ракетних ударів із території окупованого Криму
Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
Також залишається загроза ракетних ударів Чорноморським флотом Російської федерації та літаками стратегічної авіації.
Мешканців просять не нехтувати безпекою – ходити до укриттів або користуватись правилом двох стін.
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Упродовж минулої доби ворог випустив по Одещині 9 ракет, 6 із них знищені силами ППО.
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