За добу ворог 9 разів атакував Одещину

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Ракетними ударами пошкоджені електроподстанція та газогін в області, а також зруйновані кілька приватних будинків та пошкоджені зони відпочинку у самій Одесі. Є постраждалі.

Тим часом, ЗСУ на Південному напрямку упродовж вихідних знищили 107 рашистів, 5 реактивних систем залпового вогню, 4 БТРи, танк, зенітно-ракетний комплекс Панцир-С, 2 БПЛА та гелікоптер. А також пошкодили радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс Зоопарк 2.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією по ворожих позиціях нанесено близько пів сотні уражень", – додають у ОК "Південь".

Окупанти 8 травня запустили на Одесу три ракети, одну з них збила ППО, а дві влучили в житловий район, зруйнували зони відпочинку та спричинили пожежу.

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