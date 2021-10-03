Мессі не врятував ПСЖ від першої поразки у сезоні у Франції

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Наприкінці першого тайму "Ренн" вивів вперед Гаетан Лаборд. Одразу по перерві Флав'єн Те збільшив перевагу господарів поля.

Аргентинський футболіст ПСЖ Ліонель Мессі відіграв за парижан весь матч.

ПСЖ програв "Ренну" 0:2 та зазнав першої поразки у сезоні. Парижани з 24 очками зберегли лідерство у чемпіонаті Франції. "Ренн" набрав 12 пунктів та піднявся на сьому позицію.

Чемпіонат Франції

9-й тур

3 жовтня

"Ренн" - ПСЖ 2:0

Голи: Лаборд 45, Те, 46

Нагадаємо, 28 вересня Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів.

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