Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс команді перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів
У центральному матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг англійський "Манчестер Сіті"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ПСЖ переміг "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0. Голами відзначились Ідрісса Гує та Ліонель Мессі. Для аргентинця його м'яч став першим у футболці паризького клубу.
Після перемоги над "Сіті" ПСЖ ділить 1-2 місце у турнірній таблиці групи А з бельгійським "Брюгге". "Манчестер Сіті" з 3 очками йде третім. У "Лейпцига" останнє місце і 0 набраних балів.
Ліга чемпіонів
2-й тур
28 вересня
ПСЖ (Франція) - "Манчестер Сіті" (Англія) 2:0
Голи: Гує, 8, Мессі, 74
- 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".
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