Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс команді перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



ПСЖ переміг "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0. Голами відзначились Ідрісса Гує та Ліонель Мессі. Для аргентинця його м'яч став першим у футболці паризького клубу.



Після перемоги над "Сіті" ПСЖ ділить 1-2 місце у турнірній таблиці групи А з бельгійським "Брюгге". "Манчестер Сіті" з 3 очками йде третім. У "Лейпцига" останнє місце і 0 набраних балів.



Ліга чемпіонів



2-й тур



28 вересня



ПСЖ (Франція) - "Манчестер Сіті" (Англія) 2:0



Голи: Гує, 8, Мессі, 74

28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".

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