Мессі прокоментував сенсаційну поразку Аргентини від Саудівської Аравії
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі назвав поразку від Саудівської Аравії у 1-му турі чемпіонату світу важким ударом
Про це повідомляє збірна Аргентини у twitter.
За словами Мессі, який з пенальті відкрив рахунок у матчі, який аргентинці програли 1:2, поразці від Саудівської Аравії немає виправдань.
"Немає виправдань. Наша група сильна, і суперники це довели. Ми знали, що Саудівська Аравія — це команда з хорошими гравцями, яка добре працює з м’ячем. Це дуже важкий удар для всіх, ми не очікували, що так почнемо. Усе трапляється з певної причини. Ми повинні підготуватися до наступних матчів та перемагати", - сказав Мессі.
У 2-му турі 26 листопада Аргентина зіграє проти Мексики. Також у групі C виступає Польща.
- 22 листопада збірна Аргентини програла Саудівській Аравії.
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