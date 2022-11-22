Про це повідомляє збірна Аргентини у twitter.

За словами Мессі, який з пенальті відкрив рахунок у матчі, який аргентинці програли 1:2, поразці від Саудівської Аравії немає виправдань.

"Немає виправдань. Наша група сильна, і суперники це довели. Ми знали, що Саудівська Аравія — це команда з хорошими гравцями, яка добре працює з м’ячем. Це дуже важкий удар для всіх, ми не очікували, що так почнемо. Усе трапляється з певної причини. Ми повинні підготуватися до наступних матчів та перемагати", - сказав Мессі.

У 2-му турі 26 листопада Аргентина зіграє проти Мексики. Також у групі C виступає Польща.

22 листопада збірна Аргентини програла Саудівській Аравії.

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