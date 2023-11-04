Мессі відповів, чи повернеться грати у Європу

Про це повідомляє L'Equipe.

За словами Мессі, його від'їзд з Європи - остаточний.

"Слава Богу, у мене був шанс зробити надзвичайну кар’єру. Я виграв усе, що хотів у Європі. Тепер коли переїхав у США, то не думаю, що повернуся. Я міг повернутися до "Барселони", але цього не трапилося. Коли я покидав ПСЖ, то першою думкою було повернення у Каталонію. У команду, де я грав та мріяв завершити кар’єру. Але цей варіант був неможливим. Я досяг усіх цілей, які ставив перед собою", – сказав Ліонель Мессі.

Контракт Мессі з "Інтером" спливає наприкінці 2025 року. На рахунку культового форварда 14 матчів, 11 голів та 5 асистів за американський клуб.

Зараз Мессі 36. За свою кар'єру він виграв Чемпіонат світу з футболу (2022 рік), 10 разів став чемпіоном Іспанії, 4 кубки ЛЧ, Копа Америку, 3 Суперкубки УЄФА, двічі став чемпіоном Франції.