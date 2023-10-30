Мессі увосьме став володарем "Золотого м'яча"
Аргентинець Ліонель Мессі увосьме став володарем найпрестижнішої особистої нагороди світового футболу - "Золотого м'яча"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У понеділок, 30 грудня, у Парижі форварда збірної Аргентини та клубу "Інтер Маямі" зі США оголосили найкращим футболістом світу 2023 року. Він випередив у голосуванні норвезького форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Холанда, який став другим, та нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе - француз опинився на третій позиції.
Мессі став першим в історії гравцем, який репрезентує неєвропейський клуб та виграв трофей французького видання France Football.
Аргентинський форвард став володарем "Золотого м`яча" увосьме у кар'єрі та оновив власний рекорд за цим показником.
Мессі також вигравав найпрестижніший індивідуальний приз світового футболу в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках. Другим за кількістю виграних "Золотих м'ячів" йде португалець Кріштіану Роналду, в якого п'ять перемог.
36-річний Ліонель Мессі у грудні 2022 року став чемпіоном світу в складі збірної Аргентини. Разом зі своїм попереднім клубом - ПСЖ - навесні 2023 року виграв чемпіонат Франції.
У 2022 році "Золотий м'яч" здобув француз Карім Бензема, який на той час виступав за іспанський "Реал".
Хто виграв інші трофеї на церемонії "Золотого м'яча" у Парижі
Найкращий молодий гравець - Джуд Беллінгем (Англія, "Борусія", Дортмунд, Німеччина / "Реал", Іспанія)
Нагорода Герда Мюллера найкращому форварду - Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті", Англія)
Найкращий голкіпер світу - Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла", Англія)
Найкраща команда сезону – "Манчестер Сіті"
Володарка "Золотого м'яча" - Айтана Бонматі (Іспанія, "Барселона")
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.96
- EUR Купівля 39.44Продаж 40.48
- Актуальне
- Важливе