Мессі увосьме став володарем "Золотого м'яча"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У понеділок, 30 грудня, у Парижі форварда збірної Аргентини та клубу "Інтер Маямі" зі США оголосили найкращим футболістом світу 2023 року. Він випередив у голосуванні норвезького форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Холанда, який став другим, та нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе - француз опинився на третій позиції.

Мессі став першим в історії гравцем, який репрезентує неєвропейський клуб та виграв трофей французького видання France Football.

Аргентинський форвард став володарем "Золотого м`яча" увосьме у кар'єрі та оновив власний рекорд за цим показником.

Мессі також вигравав найпрестижніший індивідуальний приз світового футболу в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках. Другим за кількістю виграних "Золотих м'ячів" йде португалець Кріштіану Роналду, в якого п'ять перемог.

36-річний Ліонель Мессі у грудні 2022 року став чемпіоном світу в складі збірної Аргентини. Разом зі своїм попереднім клубом - ПСЖ - навесні 2023 року виграв чемпіонат Франції.

У 2022 році "Золотий м'яч" здобув француз Карім Бензема, який на той час виступав за іспанський "Реал".

Хто виграв інші трофеї на церемонії "Золотого м'яча" у Парижі

Найкращий молодий гравець - Джуд Беллінгем (Англія, "Борусія", Дортмунд, Німеччина / "Реал", Іспанія)

Нагорода Герда Мюллера найкращому форварду - Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті", Англія)

Найкращий голкіпер світу - Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла", Англія)

Найкраща команда сезону – "Манчестер Сіті"

Володарка "Золотого м'яча" - Айтана Бонматі (Іспанія, "Барселона")