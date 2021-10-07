Мессі відреагував на критику за перехід до ПСЖ із "Барселони"

Про це повідомляє France Football у twitter.

Французьке видання опублікувало обкладинку жовтневого номера з ексклюзивним інтерв'ю Мессі та цитатою аргентинця "Я не помилився".

Таким чином, 34-річний форвард відповів критиками, які називають його перехід до ПСЖ з "Барселони" помилкою.

У 5 матчах за парижан Мессі забив лише 1 гол.





La une de France Football de ce samedi avec la liste des nommés du Ballon d'Or / France Football front page for this month, including the 2021 Ballon d'Or nominations



⚽️✨#ballondor pic.twitter.com/DNmrZ64efB — France Football (@francefootball) October 6, 2021