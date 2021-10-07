Мессі відреагував на критику за перехід до ПСЖ із "Барселони"
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі заявив, що його перехід з іспанської "Барселони" до французького ПСЖ не був помилкою
Про це повідомляє France Football у twitter.
Французьке видання опублікувало обкладинку жовтневого номера з ексклюзивним інтерв'ю Мессі та цитатою аргентинця "Я не помилився".
Таким чином, 34-річний форвард відповів критиками, які називають його перехід до ПСЖ з "Барселони" помилкою.
У 5 матчах за парижан Мессі забив лише 1 гол.
- Нагадаємо, 28 вересня Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів.
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