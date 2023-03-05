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Мессі встановив історичне досягнення у футболі

5 березня, 2023 неділя
01:42
Спорт Ліонель Мессі

Аргентинська зірка ПСЖ Ліонель Мессі оформив 1000-ну результативну дію у своїй клубній кар'єрі

Про це повідомляє Goal.

Матч ПСЖ - "Нант" закінчився внічию 2:2, а Ліонель Мессі забив у цій зустрічі один м'яч. Цей гол виявився історичним. Тепер у зіркового аргентинця 1000 результативних дій у клубній кар'єрі.

За свою кар'єру аргентинець провів 841 матч у "Барселоні" та ПСЖ. На рахунку Мессі 701 гол і 299 асистів. За офіційними підрахунками, він став першим футболістом, хто досяг позначки у 1000 результативних дій.

В одвічного конкурента Мессі - Кріштіану Роналду - 956 зіграних матчів у клубній кар'єрі, 709 голів і 225 результативних передач.

Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року з "Барселони" на правах вільного агента. Зараз Transfermarkt оцінює аргентинця у 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв 29 матчів, забив 18 голів та віддав 16 асистів. 

футбол
Барселона
Кріштіану Роналду
Ліонель Мессі
ПСЖ
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