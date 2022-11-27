Мессі встановив шалене досягнення на ЧС з футболу

Про це повідомляє Squawka.

У матчі 2-го туру ЧС-2022 проти Мексики (2:0) лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі забив м'яч та віддав асист. Такий результат форвард показав у віці 35 років 155 днів.

Мессі - найстарший футболіст, який забивав і віддавав асист в одному матчі. На ЧС-2006 нападник відзначився подібним у віці 18 років і 357 днів - це наймолодший показник серед футболістів в історії.



24 листопада португальський форвард Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії, який забивав на 5 чемпіонатах світу з футболу.

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