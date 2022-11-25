Роналду встановив унікальний рекорд на ЧС з футболу

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

У 1-му турі групового етапу ЧС-2022 Португалія перемогла Гану - 3:2. Зірка португальського футболу Кріштіану Роналду забив пенальті і відкрив рахунок у зустрічі на 65-й хвилині.

Для Роналду це 5-й чемпіонат світу з футболу, на якому він забивав. Португалець також відзначався на мундіалях у 2006, 2010, 2014 і 2018 роках.

Це історичне досягнення для футболу. На чотирьох ЧС забивали Ліонель Мессі (прим. - включно з ЧС-2022), Мірослав Клозе, Пеле та Уве Зеелер.

24 листопада у 1-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Бразилії виявилась сильнішою за Сербію.

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