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Головна Спорт Бразилія перемогла Сербію на чемпіонаті світу з футболу

Бразилія перемогла Сербію на чемпіонаті світу з футболу

24 листопада, 2022 четвер
23:20
Спорт ЧС-2022, збірна Бразилії

У 1-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Бразилії виявилась сильнішою за Сербію

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Лусаїлі, закінчився з рахунком 2:0. Дубль у ворота Сербії оформив форвард збірної Бразилії Рішарлісон. Нападник відзначився на 62 і 73 хвилинах зустрічі.

Після 1-го туру Бразилія очолила турнірну таблицю групи G. Лідерство вони ділять зі Швейцарією, яка у паралельній зустрічі обіграв Камерун.

ЧС-2022

1-й тур. Група G

24 листопада

Бразилія - Сербія 2:0

Голи: Рішарлісон, 62, 73

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футбол
Швейцарія
Бразилія
чемпіонат світу-2022
Сербія
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