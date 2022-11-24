Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Лусаїлі, закінчився з рахунком 2:0. Дубль у ворота Сербії оформив форвард збірної Бразилії Рішарлісон. Нападник відзначився на 62 і 73 хвилинах зустрічі.

Після 1-го туру Бразилія очолила турнірну таблицю групи G. Лідерство вони ділять зі Швейцарією, яка у паралельній зустрічі обіграв Камерун.

ЧС-2022

1-й тур. Група G

24 листопада

Бразилія - Сербія 2:0

Голи: Рішарлісон, 62, 73

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