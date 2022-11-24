Бразилія перемогла Сербію на чемпіонаті світу з футболу
У 1-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Бразилії виявилась сильнішою за Сербію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Лусаїлі, закінчився з рахунком 2:0. Дубль у ворота Сербії оформив форвард збірної Бразилії Рішарлісон. Нападник відзначився на 62 і 73 хвилинах зустрічі.
Після 1-го туру Бразилія очолила турнірну таблицю групи G. Лідерство вони ділять зі Швейцарією, яка у паралельній зустрічі обіграв Камерун.
ЧС-2022
1-й тур. Група G
24 листопада
Бразилія - Сербія 2:0
Голи: Рішарлісон, 62, 73
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе