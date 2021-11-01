Мессі заявив про бажання повернутись у "Барселону"

Про це повідомляє Sport.es.



Мессі також зізнався, що після завершення кар'єри хотів би стати спортивним директором.



"Чи хочу я повернутись у "Барселону"? Так. Я завжди казав, що хочу допомагати клубу та бути йому корисним. У майбутньому я хотів би стати спортивним директором. Не знаю, чи це буде в "Барселоні", чи це буде інша робота. Якщо буде можливість, то я хотів би повернутися та допомогти, чим зможу, бо люблю цей клуб. Я б хотів, щоб у "Барселони" було все добре, щоб вона росла і була одним із найкращих клубів у світі", – сказав Мессі.

34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, 28 вересня Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів.

Минулого літа Мессі безплатно перейшов у ПСЖ. У 8 матчах за парижан аргентинець забив лише 3 голи, усі в Лізі чемпіонів.