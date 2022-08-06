Meta видалила понад 1 000 російських фальшивих акаунтів, які підтримували війну в Україні
Американська корпорація Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, видалила мережу облікових записів, які залишали проросійські коментарі
Про це пише Sky News.
Видання повідомляє, що обліковими записами керувала організація у Санкт-Петербурзі, Росія. Вони працюють у офісі та мають перелік вакансій для "спамерів, коментаторів, контент-аналітиків, дизайнерів і програмістів".
"Акаунти публікували проросійські коментарі до контенту, який поширювали впливові особи соціальних мереж і медіакомпаній, намагаючись створити враження підтримки Росії. Вони були спрямовані проти політиків, журналістів, акторів і знаменитостей, які виявляли сильну підтримку Україні", - йдеться у повідомленні.
Загалом було видалено 45 акаунтів у Facebook та 1037 акаунтів у Instagram.
- 28 липня Мінцифри звернулося до Meta щодо приховування українських постів та блокування акаунтів.
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