Meta видалила понад 1 000 російських фальшивих акаунтів, які підтримували війну в Україні

Про це пише Sky News.

Видання повідомляє, що обліковими записами керувала організація у Санкт-Петербурзі, Росія. Вони працюють у офісі та мають перелік вакансій для "спамерів, коментаторів, контент-аналітиків, дизайнерів і програмістів".

"Акаунти публікували проросійські коментарі до контенту, який поширювали впливові особи соціальних мереж і медіакомпаній, намагаючись створити враження підтримки Росії. Вони були спрямовані проти політиків, журналістів, акторів і знаменитостей, які виявляли сильну підтримку Україні", - йдеться у повідомленні.

Загалом було видалено 45 акаунтів у Facebook та 1037 акаунтів у Instagram.

28 липня Мінцифри звернулося до Meta щодо приховування українських постів та блокування акаунтів.

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