Мінцифри звернулося до Meta щодо приховування українських постів та блокування акаунтів

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

"Сьогодні ми написали листа Президенту з глобальної політики корпорації Meta Ніку Клеггу, щоб покращити процеси модерації українського контенту. Також попросили поділитися з українськими користувачами своїми списком правил з модерації Українського регіону. Це допоможе зрозуміти, який контент система модерації сприймає за небезпечний, а тому дозволить уникати масових блокувань.", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією міністерства, частина контенту у Facebook та Instagram блокується через автоматичні алгоритми соцмереж. Політика компанії щодо контенту не адаптована до реалій війни в Україні. Також блокування відбуваються також через надмірну активність російських ботів, що масово скаржаться на публікації.

За словами міністра Михайла Федорова, українські фахівці спілкуються з корпорацією Meta і за останні місяці допомогли розблокувати десятки сторінок публічних людей. Але це тимчасове рішення. Він додав, що "несправедливо модерувати український контент за правилами мирного часу".

"Соцмережі створені для того, щоб розповідати правду. Мільйони українців із першого дня війни об'єдналися та діють як єдиний інформаційний фронт. Поширюють новини в соцмережах, збирають кошти для армії, медиків та людей, які все втратили. Кожен активіст, блогер, волонтер використовує свою довіру та репутацію для доброї справи. Сьогодні написали листа до Ніка Клегга та попросили підвищити якість модерування. Щоб пости українців більше не приховували, а акаунти не банили.", - додав міністр.

2 червня компанія Meta запустила в Instagram систему пошуку AMBER Alerts, яка допомагатиме визначати місцеперебування зниклих безвісти дітей.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb