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Instagram запускає систему пошуку зниклих дітей, яка працюватиме в Україні

2 червня, 2022 четвер
12:39
Світ Instagram

Компанія Meta запустила в Instagram систему пошуку AMBER Alerts, яка допомагатиме визначати місцеперебування зниклих безвісти дітей

Про це інформує пресслужба компанії.

Програма починає працювати з 1 червня, і, як йдеться в офіційному зверненні, найближчими тижнями запрацює у 25 країнах світу.
Починаючи з 2015 року, AMBER Alerts у Facebook успішно допомагають органам влади знайти та швидко знайти зниклих дітей. Відтепер система запрацює і в Instagram.

Функція була розроблена у партнерстві з такими організаціями, як Національний центр зниклих і експлуатованих дітей (NCMEC) у США, Міжнародний центр зниклих і експлуатованих дітей, Національне агентство по боротьбі зі злочинністю у Великобританії, Генеральна прокуратура в Мексиці, австралійська Федеральна поліція тощо.

"Ми знаємо, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, коли більше людей шукають, особливо в перші кілька годин. За допомогою цього оновлення, якщо правоохоронні органи активують сповіщення AMBER, і ви перебуваєте у визначеній області пошуку, сповіщення тепер з’явиться у вашій стрічці Instagram", - йдеться у повідомленні.

Стало також відомо, що сповіщення міститиме важливу інформацію про зниклу дитину: фотографію, опис, місце викрадення та будь-яку іншу доступну інформацію, яку можна надати.

"Люди також можуть поділитися сповіщенням з друзями для подальшого поширення інформації.
Ці сповіщення рідкісні та характерні для області пошуку. Якщо ви отримуєте таку, це означає, що поблизу триває активний пошук зниклої дитини. Щоб знати, кому показувати ці сповіщення, ми використовуємо різноманітні сигнали, зокрема місто, яке ви вказали у своєму профілі, вашу IP-адресу та служби визначення місцеперебування (якщо вони у вас увімкнені)", - повідомляється компанія.

"Ми знаємо, що фотографії є ​​важливим інструментом у пошуку зниклих дітей, і, розширивши охоплення аудиторії Instagram, ми зможемо ділитися фотографіями зниклих дітей з великою кількістю людей", - заявив Мішель ДеЛон, президент і генеральний директор Національного центру зниклих безвісти та експлуатованих дітей.

Попередження AMBER в Instagram будуть повністю доступні протягом наступних кількох тижнів у 25 країнах: Аргентині, Австралії, Бельгії, Болгарії, Канаді, Еквадорі, Греції, Гватемалі, Ірландії, Ямайці, Кореї, Литві, Люксембургу, Малайзії, Мальті, Мексиці, Нідерландах, Новій Зеландії, Румунії, Південній Африці, Тайвані, Україні, Великобританії, Об’єднаних Арабських Еміратах та США.

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