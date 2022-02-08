Метою візиту до РФ було запобігти ескалації навколо України, - Макрон

Про це пише BFMTV.



"Для мене йшлося про те, щоб "заблокувати гру" з метою запобігти ескалації і відкрити нові перспективи", - наголосив президент Франції.



За його словами, він змін виконати мету.



"Ця мета для мене виконана. Франція зміцнила довіру", - додав Еммануель Макрон.



Крім того, він зазначив, що не очікував від Володимира Путіна значних поступок стосовно України.

Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, Еммануель Макрон зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним. Після переговорів Макрон заявив, що РФ і Франція повинні разом побудувати гарантії безпеки.

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