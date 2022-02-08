Метою візиту до РФ було запобігти ескалації навколо України, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що візитом до Москви прагнув запобігти ескалації конфлікту РФ і України й ця мета для нього виконана
Про це пише BFMTV.
"Для мене йшлося про те, щоб "заблокувати гру" з метою запобігти ескалації і відкрити нові перспективи", - наголосив президент Франції.
За його словами, він змін виконати мету.
"Ця мета для мене виконана. Франція зміцнила довіру", - додав Еммануель Макрон.
Крім того, він зазначив, що не очікував від Володимира Путіна значних поступок стосовно України.
- Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, Еммануель Макрон зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним. Після переговорів Макрон заявив, що РФ і Франція повинні разом побудувати гарантії безпеки.
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