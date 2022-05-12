Метро Києва відновило рух червоною гілкою
У метро Києва потяги на червоній гілці їздять між станціями "Академмістечко" - "Лісова"
Про це повідомила КМДА в телеграмі.
"Рух поїздів червоною лінією метро відновлено. Метро працює для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00. Нагадаємо, що поїзди метро на час повітряної тривоги призупиняють рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" - не курсують через Південний міст", - ідеться в заяві.
Раніше КМДА попередила в телеграмі, що потяги на червоній гілці метро курсують між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" та між станціями "Лівобережна" - "Лісова".
У відомстві зауважили, що через воєнний стан розклад роботи громадського транспорту Києва може оперативно змінюватися.
- 21 квітня в Києві відновили рух червоною гілкою метро до "Лісової".
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