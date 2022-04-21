У Києві відновили рух червоною гілкою метро до "Лісової": потяги прямують без зупинки на деяких станціях
21 квітня метро Києва відновило рух червоною гілкою, однак на чотирьох станціях потяги не зупиняються
Про це заявили в КМДА.
"У Києві відновлено рух червоною гілкою метро. Поїзди слідують без зупинки на станціях "Майдан Незалежності", "Хрещатик" "Дніпро", "Гідропарк", "Кловська"", - ідеться в повідомленні.
Пересадочний вузол "Хрещатик" - "Майдан Незалежності" залишається зачиненим. Інтервал між потягами на всіх гілках скоротили до 10-15 хвилин. Підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття.
"Звертаємо увагу, що графік роботи метро може оперативно змінюватися", - зауважили в КМДА.
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