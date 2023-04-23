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Війна з Росією: хроніка
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Ми готуємо кілька міжнародних подій, які дадуть нам ще більше зброї, - Зеленський

23 квітня, 2023 неділя
21:31
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої зусилля, спрямовані на отримання Силами оборони України ще більшої кількості потрібної їм зброї

Про це він сказав в своєму щоденному вечірньому відеозверненні, опублікованому у неділю, 23 квітня 2023 року.

"Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам - більше зброї. Майже щодня - відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі", - зазначив глава Української держави.

При цьому Зеленський подякував "всім, хто залучений до такої підготовчої роботи".

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"В абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота. І так правильно. Саме так це працює. Результат базується на підготовці. Дякую кожному й кожній, хто готує результати для України! Офіс (президента - ред.), уряд, наші дипломатичні представництва - дякую всім, хто залучений!", - пояснив Володимир Зеленський.

"Наша перемога в цій війні буде спільною. Усіх, хто її наближав. Усіх, хто воював і працював заради перемоги. Слава кожному українському герою! Слава нашому прекрасному народу!", - підсумував президент України.

Володимир Зеленський
зброя для України
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2023, неділя
23 квітня
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