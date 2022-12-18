"Ми хотіли донести американцям, що Україні потрібна військова та енергетична допомога", – Тарас Репицький про візит волонтерів у Конгрес США
Нещодавно представники волонтерських фондів виступили на засіданні Гельсінської комісії Конгресу США
Про результати зустрічі волонтер БФ "Разом для України" розповів у програмі "Війна і волонтери".
"Ми виступали від імені всіх волонтерів, всього українського народу, – розповідає Тарас Репицький. – На зустрічі виступала президентка фонду Дора Хом’як. Вона говорила про ту синергію, яка є між різними фондами на благо країни. Нещодавно наша подруга фонду підірвалася на міні, тому Дора Хом’як просила броньовані машини, також ми просили більше допомоги для України, говорили про взаємодію, яку ми маємо з інституціями у нашій державі. Дуже важливо продовжити цю адвокацію зброї та допомоги, які зараз необхідні. Коли в інформаційному просторі з’являється, що США надають якусь допомогу, це може здаватися дуже легким процесом, а насправді це велика робота. Основний посил, який ми хотіли донести до американців – необхідність підтримки військових, зокрема броньовані автомобілі. І про підтримку України в контексті блекаутів, які в нас є. А це забезпечення енергостійкості нашої мережі".
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