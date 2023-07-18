Про це повідомляє МЗС України.

"Ми наполягаємо, що всі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду, які ратифікували Римський статут, мають неухильно виконувати вимогу МКС щодо арешту Путіна та Марії Львової-Белової”, - заявив Кулеба у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку під час міністерського круглого столу, присвяченого стратегічній ролі МКС на наступне десятиріччя.

Голова МЗС України назвав переломним моментом рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за депортацію понад 19 тисяч українських дітей з окупованих територій України до Росії.

Дмитро Кулеба також наголосив, що першочерговим завданням України є створення трибуналу, який дозволить провести розслідування та притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво РФ.

"Створення спецтрибуналу жодним чином не зашкодить, а навпаки, доповнить важливі зусилля МКС з досягнення справедливості", - зазначив Кулеба.