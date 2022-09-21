Ми не приймемо мир на умовах Росії: Шольц на Генасамблеї ООН

Про це Шольц заявив у твіттері.

"Якщо ми хочемо, щоб війна Путіна скінчилася - ми не можемо бути байдужими до того, як саме вона закінчиться. І тому ми не приймемо миру, продиктованого Росією, і не визнаватимемо ніяких псевдореферендумів. Тому Україна має бути спроможна захищатися від російського вторгнення", - наголосив він.

Зазначається, що Шольц розпочав промову з того, що наголосив на важливості підтримання світового порядку, заснованого на правилах, а не "праві сильнішого", та наголосив, що для цього країни не можуть залишатися осторонь, коли ці засади порушуються.

Підійшовши до теми війни РФ проти України, він назвав дії Путіна "кричущим імперіалізмом", фактично повторивши слова президента Франції Макрона.

Він назвав анонсовані псевдореферендуми РФ новим витком ескалації російської агресії, оскільки далі Росія може назвати український контрнаступ "нападом на себе".

Канцлер не сказав, яку реакцію пропонує у відповідь на проведення Росією фейкових референдумів.

Він також наголосив, що правила міжнародного порядку потрібно постійно адаптовувати до реальності, та закликав до реформи інституцій ООН.

21 вересня президент Франції Емманюель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що країни, які відмовляються стати на бік України у війні проти Росії, є "співучасниками" нового російського імперіалізму.

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