Ми усі дорослі, патріотичні люди з критичним мисленням.

Ми не віримо комуністам.

Ми не віримо росіянам. Особливо російським журналістам та спецслужбістам.

Ми не віримо тим, кого ловили на брехні та тим, чиї прогнози не справджуються.

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Яка користь від цих ваших сумнівів, суцільне розчарування, ви що, вважаєте себе найрозумнішими, га?

Ми не віримо бездоказовим твердженням, що претендують на науковість.

Ми не віримо людям з фальшивими дипломами та спеціальностями.

Ми не віримо сумнівним біографіям та відвертій мюнгхаузенщині в них.

Якщо, звісно, вони не кажуть те, що нам подобається і ми не звикли їх через це слухати. І взагалі, чого ви причепилися, де ваші докази, що це неправда, і яка користь від цих ваших сумнівів, суцільне розчарування, ви що, вважаєте себе найрозумнішими, га?

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Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

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