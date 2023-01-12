Ми ржемо над губами й сідницями...
Хотіли рівності у призначеннях, ну от вам призначили! Бачите, які недолугі та недалекі?!
Знаєте, мені іноді здається, що поява Іванни Плантовської, прессекретарки прикордонників, Олесі Ілащук, амбасадорки України в Болгарії, Юлії Каждан, кінологині, яку хотіли призначити в кіно — якась спецоперація, чесне слово.
Щоб потім узагальнити й сказати — ну от бачите, хотіли рівності у призначеннях, ну от вам призначили! Бачите, які недолугі та недалекі?! Бачите, які тупі й кончені?! Ото нехай вдома сидять. Не відсвічують. Бо прямо за них соромно.
Це не означає, що можна толерувати дурню з призначеннями чи зі знаходженнями на посадах різних мутних і неосвічених типів. Які там є безвідносно до статі
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Хоча навкруги повно жалюгідних і дурних чоловіків, які отримують серйозні посади та творять різну дічь. Але до таких — жодних претензій. Ніякого публічного обсміювання.
Але ми ржемо над губами й сідницями.
Звісно, це не означає, що можна толерувати дурню з призначеннями чи зі знаходженнями на посадах різних мутних і неосвічених типів. Які там є безвідносно до статі.
Просто в черговий раз суспільство у своїх оцінках дуже безжальне до жінок і дуже поблажливе до чоловіків.
Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.
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