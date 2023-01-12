Знаєте, мені іноді здається, що поява Іванни Плантовської, прессекретарки прикордонників, Олесі Ілащук, амбасадорки України в Болгарії, Юлії Каждан, кінологині, яку хотіли призначити в кіно — якась спецоперація, чесне слово.

Щоб потім узагальнити й сказати — ну от бачите, хотіли рівності у призначеннях, ну от вам призначили! Бачите, які недолугі та недалекі?! Бачите, які тупі й кончені?! Ото нехай вдома сидять. Не відсвічують. Бо прямо за них соромно.

Це не означає, що можна толерувати дурню з призначеннями чи зі знаходженнями на посадах різних мутних і неосвічених типів. Які там є безвідносно до статі

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Хоча навкруги повно жалюгідних і дурних чоловіків, які отримують серйозні посади та творять різну дічь. Але до таких — жодних претензій. Ніякого публічного обсміювання.

Але ми ржемо над губами й сідницями.

Звісно, це не означає, що можна толерувати дурню з призначеннями чи зі знаходженнями на посадах різних мутних і неосвічених типів. Які там є безвідносно до статі.

Просто в черговий раз суспільство у своїх оцінках дуже безжальне до жінок і дуже поблажливе до чоловіків.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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