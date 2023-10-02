"Ми не вважаємо, що підтримка США похитнулась": Кулеба про відсутність рішення Конгресу щодо допомоги Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення у Конгресі США щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка з боку Штатів не ослабла
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві в понеділок перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, пише Європейська правда.
"Питання в тому, чи є те, що відбулося в Конгресі США минулими вихідними, випадком, чи системою. Я думаю, це був випадок. У нас дуже глибока дискусія з обома частинами Конгресу, республіканцями й демократами", - заявив Кулеба.
За його словами, на тлі потенційного шатдауну в Сполучених Штатах "рішення було ухвалено в тому вигляді, в якому воно було".
"Але ми зараз працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб воно не повторилося за жодних обставин. Тому ми не вважаємо, що підтримка США похитнулася", – зазначив український міністр.
Як наголосив очільник МЗС, у США розуміють, що "на карту в Україні поставлено набагато більше, ніж просто Україна – йдеться про стабільність та передбачуваність світу". Кулеба переконаний, що країни зможуть знайти "необхідні рішення".
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