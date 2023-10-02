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"Ми не вважаємо, що підтримка США похитнулась": Кулеба про відсутність рішення Конгресу щодо допомоги Україні

2 жовтня, 2023 понедiлок
11:29
Світ Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення у Конгресі США щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка з боку Штатів не ослабла

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві в понеділок перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, пише Європейська правда.

"Питання в тому, чи є те, що відбулося в Конгресі США минулими вихідними, випадком, чи системою. Я думаю, це був випадок. У нас дуже глибока дискусія з обома частинами Конгресу, республіканцями й демократами", - заявив Кулеба.

За його словами, на тлі потенційного шатдауну в Сполучених Штатах "рішення було ухвалено в тому вигляді, в якому воно було".

"Але ми зараз працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб воно не повторилося за жодних обставин. Тому ми не вважаємо, що підтримка США похитнулася", – зазначив український міністр.

Як наголосив очільник МЗС, у США розуміють, що "на карту в Україні поставлено набагато більше, ніж просто Україна – йдеться про стабільність та передбачуваність світу". Кулеба переконаний, що країни зможуть знайти "необхідні рішення".

  • 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів. Перед підписанням Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
  • Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що ухвалення у США проєкту тимчасового бюджету не загрожує поставкам зброї й обладнання, які ухвалені раніше.
Україна
МЗС України
США
Дмитро Кулеба
допомога США Україні
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