"Ми не вважаємо, що підтримка США похитнулась": Кулеба про відсутність рішення Конгресу щодо допомоги Україні

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві в понеділок перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, пише Європейська правда.

"Питання в тому, чи є те, що відбулося в Конгресі США минулими вихідними, випадком, чи системою. Я думаю, це був випадок. У нас дуже глибока дискусія з обома частинами Конгресу, республіканцями й демократами", - заявив Кулеба.

За його словами, на тлі потенційного шатдауну в Сполучених Штатах "рішення було ухвалено в тому вигляді, в якому воно було".

"Але ми зараз працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб воно не повторилося за жодних обставин. Тому ми не вважаємо, що підтримка США похитнулася", – зазначив український міністр.

Як наголосив очільник МЗС, у США розуміють, що "на карту в Україні поставлено набагато більше, ніж просто Україна – йдеться про стабільність та передбачуваність світу". Кулеба переконаний, що країни зможуть знайти "необхідні рішення".