Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Він виклав у Twitter своє спільне з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою звернення.

"Україна переможе. Європа переможе. Сьогоднішній день знаменує початок довгого шляху, який ми пройдемо разом. Український народ належить до європейської родини. Майбутнє України з ЄС. Ми разом за мир.

Ми негайно запустимо підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС".

23 червня Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС.

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