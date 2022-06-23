Ми негайно запустимо підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС, - Боррель
Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС
Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Він виклав у Twitter своє спільне з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою звернення.
"Україна переможе. Європа переможе. Сьогоднішній день знаменує початок довгого шляху, який ми пройдемо разом. Український народ належить до європейської родини. Майбутнє України з ЄС. Ми разом за мир.
Ми негайно запустимо підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС".
- 23 червня Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС.
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