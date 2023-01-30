Про це британський міністр розповів у документальному фільмі BBC "Путін проти Заходу".

Він розповів, що 11 лютого 2022 року відвідував Москву, щоб зустрітися з головою міноборони РФ Сергієм Шойгу. Тоді ж росіяни продовжували розповідати, що не збираються розпочинати велику війну проти України. З такими запевненнями Воллес їхав з Росії.

Воллес описав зустріч як "демонстрацію залякування чи сили, тобто: я збираюся збрехати тобі, ти знаєш, що я брешу, і я знаю, що ти знаєш, що я брешу, і я все ще буду брехатиму тобі".

"Я думаю, що йшлося про те, щоб сказати: "Я могутній", - додав британський міністр.

Він зауважив, що обидві сторони знали, що РФ бреше. Назвав це "досить страшною, але прямою брехнею", яка підтвердила його побоювання про початок великої війни.

Під час закінчення зустрічі в Москві Герасимов сказав очільнику британського міноборони, що "ніколи більше ми (Росія, - ред.) не будемо принижені".

Деталі цієї розмови розкриваються в документальному фільмі BBC "Путін проти Заходу", присвяченому взаємодії російського президента зі світовими лідерами. Сам фільм вийде в ефір у понеділок, 30 січня, на каналі BBC 2.

Раніше також стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін погрожував Борису Джонсону ракетним ударом у телефонній розмові напередодні 24 лютого, коли той був прем'єром Великої Британії.

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