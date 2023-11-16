"Ми отримуємо інформацію": Зеленський заявив, що Путін планує розпалити війну на Балканах
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію щодо намірів Росії розпалити війну на Балканах. Кремль зробить це, якщо світ не втрутиться
Відео з заявою Зеленського розміщено на YouTube-каналі Офісу президента.
За його словами, за подіями на Близькому Сході стоїть Росія та її союзник Іран.
"Зверніть увагу на Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план. Близький Схід, друге відволікання буде Балкани. Принаймні якщо країни світу, партнери зараз нічого не зроблять, то буде знову такий вибух, і знову не нова якась історія. У їхніх відносинах криза, і давно. Тому Росія вкладатиметься для того, щоб одна балканська країна сьогодні воювала з іншою", - сказав президент.
Також він згадав про Молдову, де росіяни "починають розхитувати ситуацію" й зацікавлені у "знесенні" проєвропейської чинної влади.
Таким чином РФ хоче розділити увагу партнерів і ту допомогу, яку вони надають країнам, наголосив Зеленський.
- Раніше аналітичний центр "Досьє" повідомляв, що Кремль планує захопити Білорусь до 2030 року. Війна в Україні трохи пригальмувала процес поглинання Білорусі Росією, але не зупинила його.
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