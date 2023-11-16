"Ми отримуємо інформацію": Зеленський заявив, що Путін планує розпалити війну на Балканах

Відео з заявою Зеленського розміщено на YouTube-каналі Офісу президента.

За його словами, за подіями на Близькому Сході стоїть Росія та її союзник Іран.

"Зверніть увагу на Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план. Близький Схід, друге відволікання буде Балкани. Принаймні якщо країни світу, партнери зараз нічого не зроблять, то буде знову такий вибух, і знову не нова якась історія. У їхніх відносинах криза, і давно. Тому Росія вкладатиметься для того, щоб одна балканська країна сьогодні воювала з іншою", - сказав президент.

Також він згадав про Молдову, де росіяни "починають розхитувати ситуацію" й зацікавлені у "знесенні" проєвропейської чинної влади.

Таким чином РФ хоче розділити увагу партнерів і ту допомогу, яку вони надають країнам, наголосив Зеленський.