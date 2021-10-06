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Ми перебуваємо в епіцентрі пандемії коронавірусу, - ВООЗ

6 жовтня, 2021 середа
07:36
Коронавірус коронавірус

COVID-19 досі не під контролем незважаючи на те, що багато людей у світі помилково вважають, що пандемія майже закінчилася

Про це заявила експерт ВООЗ по боротьбі з COVID-19 Марія Ван Керхове, повідомляє РБК-Україна.

За її словами, минулого тижня в усьому світі було зареєстровано 3,1 мільйона нових випадків зараження і 54 000 смертей від коронавірусу, хоча реальні цифри можуть бути більше. Це означає, що досі у світі немає контролю над вірусом.

"Ми повністю перебуваємо в епіцентрі цієї пандемії. Але де посередині, ми поки не знаємо, тому що, відверто кажучи, ми не використовуємо інструменти, які у нас є зараз, щоб наблизитися до кінця", - зазначила вона.

Експерт каже, що в деяких містах у різних країнах відділення інтенсивної терапії та лікарні переповнені.

"Люди вмирають, а на вулицях люди поводяться так, ніби (епідемія) повністю закінчилася", - сказала Керхове.

смерть
ВООЗ
пандемія
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2021, середа
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