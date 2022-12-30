Про це Дмитро Кулеба каже в інтерв'ю РБК-Україна.

"Нам як мед, так і ложкою. Ми понад рік боролись за Patriot, отримали їх, і всі такі: Patriot, це звісно, добре, але що у нас там з танками та ATACMS? Коли отримаємо танки й ATACMS, думаю, скажуть, що це, звісно, добре, але що у нас з авіаносцями та підводними атомними човнами, коли ми їх отримаємо?" - сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ розповів, що Україна досить довго просила Patriot у Штатів, на що чули відмову. Те, що це сталося - свідчення зняття чергового табу.

Щодо іншого озброєння, то переговори будуть складнішими за Patriot, оскільки йдеться про складну і дорогу технологію.

"Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день, але це як в комп'ютерній грі, ти відкриваєш рівні один за одним. Я не кажу, що ми отримаємо всю зброю за тиждень чи за місяць, але я не очікую нічого складнішого за історію з Patriot", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що європейські союзники США по НАТО, все одно орієнтуються на рішення Штатів. Так було з артилерією, коли американці прийняли рішення про постачання, і вони погодились, як і з HIMARS.

Після передачі Patriot від США, Україна буде говорити про постачання й з іншими європейськими союзниками.

21 грудня США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

25 грудня стало відомо, що Путін може використати надану Іраном зброю й тактику країни, щоб знищити найдосконалішу систему, яку Захід надає Україні - системи Patriot.

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