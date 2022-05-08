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"Ми повинні брати в українців приклад того, як воювати з імперією": у Варшаві зібралися лідери корінних народів РФ

8 травня, 2022 неділя
21:55
Світ

Сьогодні, 8 травня 2022 року, у варшавському прес-центрі "Фоксаль" відбувся перший день дводенної міжнародної конференції "Форум вільних народів Росії"

До заходу долучилися представники татарської, башкирської громадськості, а також інших народів Росії, які названі організаторами заходу "поневолені російським імперіалізмом". Башкир представляв Руслан Габбасов, керівник Башкирського національного політичного центру, а татар - авторитетний політичний та громадський діяч з Поволжя, колишній політв'язень Кремля, а нині політемігрант Нафіс Кашапов, передає Idel.Реалії.

Першим із представників народів Ідель-Уралу (Поволжя й Уралу) виступив Габбасов. Свій виступ він розпочав з оцінок стану справ у сьогоднішній Росії. Зокрема, він зазначив, що "путінська Росія, хоч і зветься "федерація", зовсім такою не є".

"Російська Федерація ніякою федерацією не є, а є імперією колоніального типу", - наголосив він.

"Росія у тому вигляді, в якому вона існує, має розвалитися", - наголосив Руслан Габбасов.

"ЙДе неприхований лінгвоцид та етноцид. Сьогодні до цього додався і геноцид як стосовно українського народу, так і народів Росії, представників якоих направляють на війну на забій", - зазначив Габбасов.

За його словами, все етнічне в сучасній Росії зводиться "до пісень і танець на втіху Москві". Він також звернув увагу учасників форуму, що політичне та національне поле в Росії зачищене.

"Багатьох посаджено. Сьогоднішній стан речей нікого не влаштовує", - заявив громадський діяч.

Габбасов, крім іншого, виступив і з конкретними пропозиціями, які актуальні на даному етапі. Так, він закликав Захід та демократичний світ створювати умови для формування національних кадрів корінних народів Росії на Заході, засновувати медіапроекти тощо. За версією башкирського активіста, навчені на Заході національні кадри згодом мають очолити свої республіки.

Габбасов також звернувся до Збройних Сил України. Він вважає, що ЗСУ України слід вести роз'яснювальну роботу з полоненими з національних республік Росії та формувати нацзагони проти режиму Путіна.

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Татарський активіст Нафіс Кашапов, який представляв на форумі громадську платформу "Вільний Ідель-Урал", також виступив із промовою.

Кашапов розповів, яку роботу він та його соратники проводили у Татарстані протягом останніх 30 років. Він відзначив проекти, що передбачають створення просвітницької літератури татарською та російською мовами.

Татарського представника також не влаштовує стан справ у Росії. Він вважає, що те, що відбувається в Україні, має спонукати татар до переосмислення багатьох речей.

"Ми, татари, повинні брати в українців приклад того, як воювати з імперією", - заявив він.

Кашапов висловив жаль, що Татарстан виробляє порох та заряди, що використовуються на війні в Україні.

"Нам, татарам, соромно, що у нас в республіці створюють кулі, якими вбивають українців", - сказав він.

Патрони для російських снайперських гвинтівок теж виготовляють в Поволжі, в Ульянівську, додав Кашапов.

Кажучи про політику Кремля щодо Татарстану, він наголосив на колоніальному характері цих відносин.

"Вони грабують наші багатства, нафтодолари і тими самими грошима вони знищують наші національні республіки", - підсумував татарський представник.

Своєю чергою Павло Мезерін, координатор руху "Вільна Інгрія", познайомив учасників з історією виникнення та боротьби за свободу Інгерманландії.

Інгерманландія (або Інгрія) - територія навколо Санкт-Петербурга. Вона майже повністю міститься всередині нинішньої Ленінградської області. У різні часи ця територія входила до складу Новгородської землі, Московського князівства, Російського царства, Швеції, Російської імперії та СРСР. Під час громадянської війни протягом півтора року (з липня 1919 року по грудень 1920-го) частина цієї території мала суверенітет під назвою Північна Інгрія.

На форуму також був представлений громадський діяч від корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру та Далекого сходу Павло Суляндзіга, змушений жити за переділами Росії. У своєму виступі він заявив, що проживає в США і виїхав з Росії через переслідування.

  • Нагадаємо, 2019 року американський аналітик Януш Бугайський в колонці під назвою "Керуючи розпадом Росії" (Managing Russia's dissolution), опублікованій у близькій до Конгресу вашингтонський газеті The Hill, закликав країни Заходу налагодити зв'язки з різними російськими регіонами і підтримати "їхній мирний перехід до [власної] державності".

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