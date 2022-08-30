Ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії, - глава МЗС Румунії
Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску вважає, що у відносинах із Росією Європейський Союз має позбутися будь-якої залежності від Москви
Про це Богдан Ауреску повідомив журналістам перед неформальною зустріччю глав МЗС країн ЄС у Празі у вівторок, 30 серпня.
"Ми не можемо повернутися до звичних відносин із РФ. Зараз, звісно, рано оцінювати майбутнє відносин між ЄС і Росією, бо це залежить від розвитку подій в Україні. Але одна річ зрозуміла: ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії", – заявив він..
Окрім цього, глава зовнішньополітичного відомства Румунії анонсував зустріч із міністрами закордонних справ України, Молдови та Грузії в середу.
"І це важливо, бо це перша така зустріч після важливого рішення, ухваленого Європейською радою щодо надання їм кандидатського статусу. Тож ми маємо почути ці країни, дізнатися їхні потреби, щоб надати допомогу й технічну підтримку реформам, після яких вони стануть членами ЄС", – додав Ауреску.
- Нагадаємо, що 30 серпня керівні кола ЄС обговорюювали можливість звільнити російську молодь від обмежень щодо видачі віз, які планують запровадити на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС.
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