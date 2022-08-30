У ЄС обговорюють можливість звільнення від візових обмежень росіян віком до 25 років, – ЗМІ

Про це повідомляє видання EUobserver із посиланням на власні джерела.

За даними видання, держави ЄС обговорюють компромісні варіанти введення візових обмежень щодо Росії, які б не передбачали тотальної заборони.

"Є багато ідей. Можливо, зрештою лише на певні категорії росіян будуть поширюватися. Або в майбутньому ЄС буде щорічно видавати обмежену кількість російських туристичних віз", - розповів співрозмовник видання.

Інше джерело видання повідомило про просування відмови від будь-яких візових обмежень для російської молоді.

Читайте також: Саме через росіян з шенгенськими візами триває війна проти України, - дипломат Єльченко

"У керівних колах ЄС є якась одержимість російською молоддю - тими, хто молодше 25 років. Але більшість російських солдатів, які вбивають і ґвалтують людей в Україні, молодші 25 років. Ми повинні позбутися думки, що це просто "війна Путіна", а не російська війна взагалі", - сказав співрозмовник EUobserver.

Європейський дипломат на умовах анонімності спрогнозував окремі переговори про повну заборону віз для росіян.

"Я очікую, що окремі переговори про повну заборону на візи для російських туристів почнуться лише після рішення в середу", - сказав співрозмовник видання.

Запровадження візових обмежень для росіян обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі 31 серпня.

Станом на 15 серпня було відомо, що у Росії виник попит на шенгенські візи, кількість звернень зросла на 40%, у той час, як у 2014 році 76% росіян не мали навіть закордонного паспорта.

28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.

Німеччина та Франція виступили проти повної заборони шенгенських віз для росіян.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb