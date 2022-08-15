Росіяни бояться втратити свободу пересування Європою: на 40% зросла кількість охочих оформити шенгенську візу, - Центр при РНБО
У Росії виник попит на шенгенські візи, кількість звернень зросла на 40%, у той час, як у 2014 році 76% росіян навіть не мали закордонного паспорта
Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"Через заклики обмежувати виїзд росіян до ЄС на 40% зросла кількість охочих оформити шенгенську візу", - йдеться в повідомленні.
Згідно з оновленою статистикою з РФ, то 69% росіян жодного разу не були за межами країни. Виїжджали лише 9%, утім понад десять років тому. Протягом цих же років 17% виїжджали до інших регіонів Росії, у той час, як 30% жодного разу не були в інших регіонах своєї країни.
Загалом у 2014 році 76% росіян не мали закордонного паспорта через брак грошей на туризм.
74% туристів з Росії підтримували війну в Україні наприкінці березня. Нині ж 69% сприяють та 23% - виступають проти воєнних дій. А 60% респондентів підтримують Путіна щодо початку нового наступу на Київ.
Серед опитаних росіян 52% хочуть продовження війни та 38% бажають мирних переговорів.
"Для частини росіян страх втрати свободи пересування Європою має спонукати переглянути погляди на війну", - коментують у відомстві.
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- Не можна перетворювати Європу на супермаркет, - Зеленський підтримує припинення видачі шенгенських віз громадянам Росії.
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