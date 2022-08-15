Саме через росіян з шенгенськими візами триває війна проти України, - дипломат Єльченко
Візові обмеження для росіян в ЄС мають бути, бо це торкнеться людей, які мають вплив в РФ
Про це в ефірі Еспресо сказав український дипломат Володимир Єльченко.
"Без візових обмежень немає сенсу говорити про щільність санкційного режиму. Це якраз ті люди, від яких залежить публічна думка в Росії. Це мешканці мегаполісів, які несуть "русскій мир" в своєму баченні", - зазначив він.
Дипломат нагадав про хамську поведінку людей з російськими прапорами на площах в столицях ЄС, які щось кричать, чіпляються до українців і не тільки.
"Саме через таких людей, які з шенгеном їздять по всій Європі відбувається війна. Такий крок мав би таке емоційне і психологічне значення, тому що ми чуємо постійно заяви від російських чиновників, що санкції не діють і економіка стала краще працювати. Замість Макдональдса уже якісь свої бренди, Ладу збирають з окурків. Коли ці 300 тис. людей побачать, що нікуди не можуть поїхати - хай в Таганрозі купують Gucci. Таганроський Versace думаю, краще підійде, ніж оригінал", - підсумував Єльченко.
- 11 серпня Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.
- Того ж дня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.
- 12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ.
- 13 серпня прем'єр-міністр Латвії заявив, що рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії необхідно ухвалити на рівні Європейського Союзу.
- 14 серпня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що скасування цивілізованим світом віз для громадян РФ, може стати першим кроком до бунту в Росії.
- Володимир Зеленський сказав, що у Європі щоденно розширюється дискусія щодо візових обмежень для власників паспортів РФ і вона "має привести до відповідних рішень".
- Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.
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