Саме через росіян з шенгенськими візами триває війна проти України, - дипломат Єльченко

Про це в ефірі Еспресо сказав український дипломат Володимир Єльченко.

"Без візових обмежень немає сенсу говорити про щільність санкційного режиму. Це якраз ті люди, від яких залежить публічна думка в Росії. Це мешканці мегаполісів, які несуть "русскій мир" в своєму баченні", - зазначив він.

Дипломат нагадав про хамську поведінку людей з російськими прапорами на площах в столицях ЄС, які щось кричать, чіпляються до українців і не тільки.

"Саме через таких людей, які з шенгеном їздять по всій Європі відбувається війна. Такий крок мав би таке емоційне і психологічне значення, тому що ми чуємо постійно заяви від російських чиновників, що санкції не діють і економіка стала краще працювати. Замість Макдональдса уже якісь свої бренди, Ладу збирають з окурків. Коли ці 300 тис. людей побачать, що нікуди не можуть поїхати - хай в Таганрозі купують Gucci. Таганроський Versace думаю, краще підійде, ніж оригінал", - підсумував Єльченко.

11 серпня Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.

Того ж дня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ.

13 серпня прем'єр-міністр Латвії заявив, що рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії необхідно ухвалити на рівні Європейського Союзу.

14 серпня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що скасування цивілізованим світом віз для громадян РФ, може стати першим кроком до бунту в Росії.

Володимир Зеленський сказав, що у Європі щоденно розширюється дискусія щодо візових обмежень для власників паспортів РФ і вона "має привести до відповідних рішень".

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.