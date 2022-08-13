Рішення припинити видачу віз росіянам треба прийняти на рівні ЄС, - прем’єр Латвії

Про це він заявив га зустрічі з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.

За його словами, необхідно ухвалити рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії на рівні Європейського Союзу, посиливши цим санкції проти Росії.

Раніше стало відомо, що Чехія, яка головує в ЄС, оголосила, що наступні санкції блоку проти Росії можуть включати загальну заборону на видачу віз громадянам Росії.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американській газеті The Washington Post також закликав Захід заборонити в'їзд усім громадянам Росії. Він заявив, що це один із способів запобігти анексії Росією українських територій. Зеленський заявив, що росіянам потрібно "жити у своєму світі, доки вони не змінять свою філософію".

Естонія та Фінляндія вже звернулися до інших країн-членів ЄС із проханням припинити видачу росіянам туристичних віз. У четвер до цього заклику приєднався і Сейм Латвії, визнавши Росію державою, яка підтримує тероризм.

Латвія оголосила про зупинення видачі віз громадянам Росії та Білорусі минулого тижня, а в четвер Естонія оголосила про те, що за деякими винятками зупиняє видачу віз громадянам Росії.

Чехія припинила видачу віз громадянам Росії ще 25 лютого, вже наступного дня після вторгнення Росії до України.

11 серпня Канцлер Німеччини Шольц виступив проти загальної заборони в'їзду росіянам до ЄС. Він не вважає виправданим запровадження каральних заходів проти всіх росіян. "Це війна Путіна. І тому мені важко з цією ідеєю", - сказав він.

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