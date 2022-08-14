Дискусія про візові обмеження в ЄС для росіян має призвести до відповідних рішень, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що у Європі щоденно розширюється дискусія щодо візових обмежень для власників паспортів РФ і вона "має привести до відповідних рішень"
Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення.
За словами Зеленського, Україна працює над новими санкціями проти Росії й над тим, щоб громадяни держави-терориста відчули свою частину відповідальності за те, що відбувається.
"Дискусія про візові обмеження у Європі для власників російських паспортів щодня розширюється, до неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою це має привести до відповідних рішень", - сказав він.
Президент сказав, що мовчання громадян РФ прирівнюється до співучасті.
"Відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І хоч би де ви перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить, проти цієї війни", - сказав Зеленський.
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