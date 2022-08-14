Дискусія про візові обмеження в ЄС для росіян має призвести до відповідних рішень, - Зеленський

Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення.

За словами Зеленського, Україна працює над новими санкціями проти Росії й над тим, щоб громадяни держави-терориста відчули свою частину відповідальності за те, що відбувається.

"Дискусія про візові обмеження у Європі для власників російських паспортів щодня розширюється, до неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою це має привести до відповідних рішень", - сказав він.

Президент сказав, що мовчання громадян РФ прирівнюється до співучасті.

"Відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І хоч би де ви перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить, проти цієї війни", - сказав Зеленський.

11 серпня Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.

Того ж дня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ.

13 серпня прем'єр-міністр Латвії заявив, що рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії необхідно ухвалити на рівні Європейського Союзу.

14 серпня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що скасування цивілізованим світом віз для громадян РФ, може стати першим кроком до бунту в Росії.

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