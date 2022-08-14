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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Офісі президента назвали фактор, який може спровокувати бунт у РФ

У Офісі президента назвали фактор, який може спровокувати бунт у РФ

14 серпня, 2022 неділя
13:35
війна з Росією

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що скасування цивілізованим світом віз для громадян РФ, може стати першим кроком до бунту в Росії

Про це Подоляк написав у twitter

За його словами, лише позбавлення можливості подорожувати світом, може примусити росіян усвідомити свою відповідальність за війну, яку РФ розв'язала проти України. 

"Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Пів року війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок до російського бунту", - переконаний Подоляк. 

  • 10 серпня, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.
  • 12 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські вбивці та їхні прихильники не повинні мати можливості відвідувати Європу. 

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Україна
Маріуполь
санкції проти Росії
Буча
Шенгенська зона
Михайло Подоляк
санкції ЄС проти Росії
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