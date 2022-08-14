Про це Подоляк написав у twitter.

За його словами, лише позбавлення можливості подорожувати світом, може примусити росіян усвідомити свою відповідальність за війну, яку РФ розв'язала проти України.

"Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Пів року війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок до російського бунту", - переконаний Подоляк.

10 серпня, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.

12 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські вбивці та їхні прихильники не повинні мати можливості відвідувати Європу.

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