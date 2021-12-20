Ми повинні запобігти атаці РФ на Україну, - Дуда назвав "фундаментальним" питання безпеки
Президент Польщі Анджей Дуда назвав питання безпеки України "фундаментальним" і виступив проти будь-якої політики поступок Росії
Про це президент Польщі заявив під час брифінгу на спільному саміті Люблінського трикутника із Володимиром Зеленським і лідером Литви Гітанасом Науседою.
"Безпека України - фундаментальне питання, ми не повинні дозволити військових нападів на неї і маємо зробити все, аби запобігти атаці", - підкреслив Дуда.
Президент Польщі виступив проти будь-якої політики поступок Росії. За його словами, саме РФ мусить "зробити крок назад" та зупинити акти агресії в рамках своєї імперської політики.
"Ми повинні вимагати серйозний крок назад від Росії, тільки така позиція може запобігти конфлікту", - заявив Анджей Дуда.
- Нагадаємо, 20 грудня проводиться тристороння зустріч президентів України, Литви та Польщі у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області.
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