Український журналіст розповів про це в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.

"Поки на нашому боці підтримка Заходу, росіян треба вибити з нашої землі й знищити. Щоб на певному етапі, коли хтось із пропагандистів казатиме слово "Україна", йому відразу били в носа зі слова: "Ти що, знову нас хочеш на війну відправити? Ти не знаєш, що ці укри відразу будуть стріляти?". Кожен росіянин має знати, що в Україні він знайде лише смерть", - зазначив Цимбалюк.

Журналіст наголосив, що нам потрібно повернути всі наші території, адже Росія посилатиме на майбутні війни з Україною наших дітей.

"Якщо ми зараз зупинимося й погодимося на перемовини, це означає, що окупована територія буде "переварена" росіянами й через кілька років вони відправлять наших дітей убивати нас", - зауважив Роман Цимбалюк.

Роман Цимбалюк також висловив думку, що росіяни знищать усіх українців у тому випадку, якщо ми опустимо руки, адже вони не питатимуть ні про що, а просто вбиватимуть.

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