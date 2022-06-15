Ми повинні знищити окупантів, щоб усі наступні покоління росіян боялися українців, - журналіст Цимбалюк
Журналіст Роман Цимбалюк висловив думку, що ми повинні знищити російських окупантів, щоб усі наступні покоління росіян боялися промовляти слово "Україна"
Український журналіст розповів про це в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.
"Поки на нашому боці підтримка Заходу, росіян треба вибити з нашої землі й знищити. Щоб на певному етапі, коли хтось із пропагандистів казатиме слово "Україна", йому відразу били в носа зі слова: "Ти що, знову нас хочеш на війну відправити? Ти не знаєш, що ці укри відразу будуть стріляти?". Кожен росіянин має знати, що в Україні він знайде лише смерть", - зазначив Цимбалюк.
Журналіст наголосив, що нам потрібно повернути всі наші території, адже Росія посилатиме на майбутні війни з Україною наших дітей.
"Якщо ми зараз зупинимося й погодимося на перемовини, це означає, що окупована територія буде "переварена" росіянами й через кілька років вони відправлять наших дітей убивати нас", - зауважив Роман Цимбалюк.
- Роман Цимбалюк також висловив думку, що росіяни знищать усіх українців у тому випадку, якщо ми опустимо руки, адже вони не питатимуть ні про що, а просто вбиватимуть.
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